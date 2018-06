Shinzo Abe assumirá como primeiro-ministro do Japão A agenda de eventos da região da Ásia e do Pacífico para esta quarta-feira tem como destaque a posse de Shinzo Abe como primeiro-ministro do Japão, sem previsão de horário. Os mercados financeiros da Nova Zelândia e de Hong Kong não abrirão por causa de um feriado. As informações são da Dow Jones.