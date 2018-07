Shopping center é palco de tiroteio entre policias e traficantes no México

CIDADE DO MÉXICO - Policiais e soldados do Exército do México trocaram tiros com traficantes durante um cerco promovido a um shopping center, na cidade de Cabo San Lucas.

Os agentes de segurança perseguiam supostos integrantes de um cartel de drogas, que se refugiaram dentro de um shopping.

Lojistas e consumidores fugiram às pressas do local, em meio ao tiroteio. Por sorte, ninguém ficou ferido durante a troca de tiros.

O confronto entre traficantes e agentes de segurança no país já matou ao menos 40 mil pessoas ao longo de cinco anos.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.