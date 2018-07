Shopping desaba e soterra dezenas em Gana Os andares superiores de um shopping center na capital de Gana desabaram nesta quarta-feira, matando pelo menos uma pessoa e deixando outras dezenas soterradas nos escombros. A contagem de vítimas foi feita por autoridades e testemunhas que estavam no local. Freeman Tetteh, chefe da polícia da região metropolitana de Acra, capital do país, disse que cinco pessoas já foram resgatadas e acredita que cerca de 35 outras ainda estão presas. As autoridades disseram que o número de vítimas ainda pode aumentar.