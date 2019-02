Shows na fronteira marcam duelo entre governo e oposição na Venezuela

CÚCUTA, COLÔMBIA - Dois shows simultâneos, um na Colômbia e outro na Venezuela, marcam nesta sexta-feira, 22, uma nova disputa pelo governo venezuelano, antes da aposta da oposição de conseguir a entrada de ajuda básica no país, em desafio a Nicolás Maduro. A distância entre os dois palcos, posicionados nas respectivas fronteiras em cada lado da Ponte Internacional de Tienditas, é de 300 metros.

Assista à transmissão do evento colombiano:

Em torno de 250 mil pessoas são esperadas para comparecer ao Venezuela Live Aid, evento pró-Guaidó e pró-ajuda humanitária organizado pelo bilionário britânico Richard Branson na cidade de Cúcuta, na Colômbia. A previsão é de arrecadar US$ 100 milhões em 60 dias para a Venezuela, que enfrenta intensa escassez de produtos básicos e hiperinflação, e o objetivo é trazer atenção global para a crise no país sul-americano.

Do lado venezuelano, trabalhadores e soldados montavam um palco sobre o qual não se sabe quem se apresentará. Willie González, muito famoso nos anos 1980, rejeitou o convite de Maduro, que também não confirmou presença. Com grande dispositivo militar, o governo prepara seu concerto, do qual foram divulgados apenas os lemas: "Para a guerra, nada" e "Tirem as mãos da Venezuela".

Já no lado colombiano, o cartaz mostra alguns dos artistas confirmados no line-up, como o DJ Alesso, o porto-riquenho Luis Fonsi, o colombiano Maluma e a banda mexicana Maná. O show é apoiado pelo líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por quase 50 países. O encerramento deve contar com as presenças dos presidentes da Colômbia, Iván Duque, do Chile, Sebastián Piñera, e do Paraguai, Mario Abdo.

Nas proximidades do Venezuela Live Aid,também estão 10 caminhões com os quais a oposição venezuelana pretende transportar no sábado 23 os alimentos, kits de higiene e remédios enviados pelos Estados Unidos.

O governo de Maduro alertou que não permitirá a passagem da carga, por considerar a ajuda um pretexto para uma intervenção militar, opção não descartada por Washington. A ponte de Tienditas foi bloqueada por militares venezuelanos com contêineres e outros obstáculos.

Maduro, que nega qualquer crise humanitária, tentou responder à pressão. Do lado venezuelano impera a incerteza, depois que o governo chavista apenas confirmou shows de sexta-feira a domingo.

Os produtores do evento na Colômbia afirmam que, apesar da proximidade, dificilmente o som de um show vai interferir no outro. / AFP