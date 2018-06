Sicília, na Itália, escolhe governador em eleição

As eleições sicilianas são vistas como um barômetro para as eleições gerais de 2013 na Itália, quando serão renovados Câmara dos Deputados, Senado, o cargo de primeiro-ministro e vários governos regionais. O primeiro-ministro Mario Monti, tecnocrata que assumiu o governo da Itália no final do ano passado em meio à recessão, após a renúncia de Silvio Berlusconi, disse que não concorrerá no próximo ano, mas deixou aberta a possibilidade de disputar a vaga se houver algum consenso em torno do seu nome. Berlusconi, condenado na semana passada por evasão fiscal, ameaçou retirar o apoio do seu partido, o Povo da Liberdade (PDL), ao governo Monti. Ele tomará uma decisão nos próximos dias.

Dez candidatos disputam o cargo de governador, mas os favoritos são o líder da coalizão de centro-esquerda, Rosario Crocetta, que comanda uma coligação do Partido Democrático e da União Democrática Cristã (UDC), e o candidato conservador Sebastiano "Nello" Musomeci, chefe da coligação entre o partido Povo da Liberdade (PDL, do ex-premiê Berlusconi) e La Destra (A Direita). Enquanto Musomeci governou a província de Catânia entre 1996 e 2003, Crocetta foi prefeito da cidade de Gela e ficou famoso como o primeiro político italiano a se declarar gay. Crocetta também liderou a luta contra a Cosa Nostra na Sicília central, segundo informações da agência Ansa.

No total, 4,4 milhões de sicilianos estão habilitados a votar (o voto não é obrigatório). A taxa de desemprego na Sicília está ao redor de 20% da força de trabalho, o dobro da média nacional italiana, e a população se ressente com a falta de trabalho e a alta criminalidade. As informações são da Associated Press e da Ansa.