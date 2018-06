Siemens assina acordos para investir US$ 10,5 bilhões no Egito A companhia alemã Siemens concordou em investir US$ 10,5 bilhões em projetos para a construção de usinas de energia no Egito que devem ampliar a capacidade de geração do país em um terço. Os acordos foram firmados em uma conferência internacional de investimentos organizada por Cairo em uma tentativa de dar força à sua economia após quatro anos de conflitos.