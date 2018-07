Silvio Berlusconi escapa de processo de fraude no caso Mediaset

MILÃO - Um tribunal de Milão se recusou a indiciar o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, por um caso de fraude envolvendo uma de suas empresas, a Mediaset. O advogado de defesa de Berlusconi, Niccolo Ghedini, elogiou a decisão, afirmando que "Berlusconi não teve nada a ver com isso".

O chamado "caso Mediatrade" trata de supostas fraudes na venda de direitos de filmes pela Mediaset. Berlusconi sempre negou te cometido qualquer crime.

O tribunal, porém, indiciou o filho mais velho do premiê, Pier Silvio Berlusconi, o presidente da Mediaset, Fedele Confalonieri, e outros nove réus. O julgamento será realizado em 22 de dezembro.

A decisão da magistrada Maria Vicidomini alivia os problemas legais envolvendo Berlusconi, que é réu em outros três julgamentos em Milão, dentre eles outro caso de fraude e um no qual é acusado de ter pagado para fazer sexo com uma menor marroquina. As informações são da Associated Press.