Simpatizantes de Morsi marcham em Israel Cerca de quatro mil simpatizantes árabes do Movimento Islâmico de Israel se manifestaram em apoio ao presidente deposto do Egito Mohammed Morsi, neste sábado, no norte da cidade de Nazareth, informou a agência de notícias AFP. Os manifestantes marcharam pacificamente carregando bandeiras do Egito e imagens de Morsi, e protestaram contra o chefe do exército egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, que liderou a derrubada do Sr. Morsi, alegando que ele estava "recebendo ordens dos Estados Unidos".