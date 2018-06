Simpatizantes do EI celebram na web atentado em Barcelona

Perfis nas redes sociais de simpatizantes do Estado Islâmico (EI) celebraram o atentado terrorista desta quinta-feira, 17, em Barcelona, com uma van que atropelou dezenas de pessoas em Las Ramblas, no centro da cidade.

Os perfis postaram mensagens de felicitação aos autores do ataque, trechos de orações islâmicas e imagens de vítimas. No entanto, nenhum grupo, nem o EI, assumiu a autoria do ato.

A polícia catalã confirmou que se trata de um "episódio terrorista", mas ainda não há informações adicionais, nem se é um ataque de extremistas islâmicos. Apesar disso, a prática de atropelamentos em massa segue protocolos divulgados e ensinados pelo Estado Islâmico a seus jihadistas. / Ansa