Simpatizantes e detratores de Morsi em choque no Egito

Milhares de pessoas de ambos os grupos jogaram pedras umas nas outras na cidade de Alexandria. Protestantes invadiram um escritório da Irmandade Muçulmana e pelo menos 15 pessoas se feriram. Confrontos semelhantes aconteceram também nas cidades de Assiut e Gizé. Em outras três cidade do canal de Suez, os protestantes atearam fogo nos escritórios da Irmandade Muçulmana, ao qual Morsi é ligado.

Os protestos ocorrem um dia após Morsi ter emitido emendas constitucionais por decretos que reforçam o próprio poder da presidência e dão imunidade aos parlamentares que redigem a nova Constituição do país.

As emendas blindam qualquer tentativa do judiciário de dissolver o painel constituinte, dominado por políticos islamitas, e reabrem os julgamentos dos ex-funcionários públicos do regime de Hosni Mubarak.

As medidas de Morsi também blindam de dissolução a câmara baixa do Parlamento, a qual também é dominada pelos islamitas. As informações são da Associated Press.