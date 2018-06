Simples e eficiente, armamento muda o equilíbrio na região O míssil Fateh, com 300 quilômetros de alcance e de emprego tático, é um fator de desequilíbrio entre os gigantes militares do Oriente Médio. O Irã tem investido pesadamente no desenvolvimento dessa classe de armas - seus maiores sucessos envolvem uma versão do Silkworm, antinavio, com raio de ação de 100 quilômetros. De tecnologia vendida pela China, ele foi amplamente modificado na agência iraniana de pesquisas de Defesa, a Katham al-Ambia. O Fateh, apresentado em 2002 e permanentemente aperfeiçoado, está na sexta configuração - uma delas foi criada especificamente para o Exército da Síria - e é notável pela simplicidade. Com um único estágio, de 8,5 metros e 3,5 toneladas, o míssil é guiado por um conjunto óptico associado a uma central de GPS. Usa combustível sólido e leva 650 quilos de explosivos de alto desempenho. É eficiente. Nos ensaios, o índice de rendimento foi de 100%. / ROBERTO GODOY