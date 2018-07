''Simplesmente adverti Correa''

Por que escreveu o artigo chamando Correa de ditador?

A teoria do golpe de Estado defendida por Correa no motim de 2010 acabou desacreditada entre a população. Correa queria "perdoar" os envolvidos. Eu sugeri a anistia. Porque com a anistia todo mundo se salva. Ele manipulou o que disse. Eu simplesmente o adverti.

O senhor pediu demissão durante o processo. Por quê?

Porque não poderia permitir que o Universo quebrasse por minha causa e seus funcionários ficassem sem emprego. A multa pedida era de US$ 80 milhões. Os ativos do jornal valem US$ 35 milhões.

O senhor vai recorrer?

Temos quatro instâncias e só posso ser preso se for condenado em todas.