Sinagoga de Caracas é alvo de protesto Um grupo de manifestantes juntou-se diante da maior sinagoga da Venezuela na quinta-feira para protestar contra a recente ofensiva israelense que deixou mais de 160 palestinos mortos em Gaza. A comunidade judaica do país latino-americano denunciou que as cerca de 50 pessoas que se concentraram diante do centro religioso Tiferet Israel, no distrito caraquenho de Maripérez, gritaram máximas antissemitas e atacaram o local com fogos de artifícios.