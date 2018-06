Sindicato de hotel em Chicago encerra greve após 10 anos

Um advogado do hotel disse que o fim da greve significa que se os trabalhadores voltarem ao trabalho, eles devem se submeter aos termos do contrato que expirou um ano antes de a greve começar. Segundo o sindicato, por outro lado, o nível dos pagamentos definido no documento é metade do que os padrões de outros estabelecimentos da cidade.

"A decisão de acabar com a greve no Congress Hotel foi difícil, mas é o momento correto para o sindicato e os grevistas seguirem em frente", disse Henry Tamarin,

presidente do grupo que representou os trabalhadores. "Não há mais o que fazer lá", disse ele. De acordo com Tamarin, não há perspectiva para conseguir um contrato novo no local.

A greve começou em junho de 2003 e ficou apenas quatro anos atrás da paralisação mais longa da história norte-americana, segundo especialistas. No entanto, a greve do Congress Plaza Hotel pode ser considerada a mais longa entre trabalhadores do setor. As informações são da Associated Press.