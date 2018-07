Sindicato grego do setor privado planeja greve geral A Confederação Nacional de Trabalhadores Gregos, maior organização sindical de funcionários do setor privado da Grécia, anunciou hoje que tem planos de convocar uma greve geral no país. A data da paralisação ainda não foi definida e, segundo a entidade, vai depender do resultado das negociações entre representantes dos trabalhadores e integrantes da nova coalizão de governo do país sobre a reforma do mercado de trabalho.