Sindicatos ameaçam Cristina com nova greve "As coisas vão ficar complicadas para o governo", declarou ontem o secretário-geral da Confederação-Geral do Trabalho (CGT),Hugo Moyano, em um novo alerta para a presidente Cristina Kirchner, de quem foi aliado durante oito anos e com quem está em pé de guerra desde 2012. Moyano exige aumentos salariais para os diversos setores sindicais que o governo rejeita.