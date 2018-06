Sindicatos e metrô de San Francisco retomam negociações

Rick Rice, porta-voz da companhia de metrô, disse que a intenção é chegar a um acordo que possibilite a normalização dos serviços ferroviários já na terça-feira.

As partes aparentemente estão de acordo com as questões salariais, mas divergem em relação à carga horária e ao pagamento de horas extras.

Quinta maior empresa de trens metropolitanos dos Estados Unidos, a Bart transporta em média 400 mil passageiros por dia. Fonte: Associated Press.