Sindicatos encerram diálogo com Duque e convocam nova greve geral na Colômbia

BOGOTÁ - Os líderes dos sindicatos e dos movimentos sociais da Colômbia convocaram nesta terça-feira, 26, mais um dia de greve geral no país, marcada para amanhã, contra a política econômica e social do governo.

"Amanhã, 27 de novembro, vamos realizar mais uma greve nacional em todo o país, com uma grande mobilização, para exigir que o governo negocie o 'pacote' que indicamos como as causas que desencadearam esse protesto social", disse à agência EFE, Elias Fonseca, membro do comitê executivo da Central Unitária dos Trabalhadores (CUT).

As centrais dos trabalhadores afirmam que o governo Iván Duque está preparando um "pacote" de reformas que causará forte impacto econômico e social sobre os trabalhadores, como a eliminação do fundo de pensão estatal Colpensiones, o aumento da idade da aposentadoria e a contratação de jovens com salários abaixo do mínimo, entre outras medidas.

Fonseca explicou que, às reivindicações iniciais, foram acrescentadas três novas demandas relacionadas ao "problema de saúde", "ao problema ambiental e de fraturamento" e ao desmantelamento do Esquadrão de Motim Móvel (Esmad) da polícia, que causou a morte do jovem Dilan Cruz, que foi gravemente ferido na cabeça no sábado por um artefato disparado por um agente da instituição e morreu na noite passada.

O jovem se tornou a primeira vítima de violência policial no país desde o início dos protestos, na última quinta-feira, e se junta a outras três mortes em tumultos naquele mesmo dia nas cidades de Buenaventura e Candelaria, no Departamento de Valle del Cauca.

"Hoje estamos de luto, estamos feridos por essa situação. Mas estamos avançando, pois o governo de Duque não atendeu aos pedidos dos trabalhadores ou de todos aqueles que se envolveram na organização da greve nacional do último dia 21 de novembro", acrescentou.

Os representantes do Comitê Nacional de Desemprego pararam a negociação com o governo pois desejam uma conversa direta com Duque, sem a participação de empresários ou outros setores. No entanto, o presidente disse que a partir de agora essas conversas "se estenderão a todo o território nacional falando às pessoas sobre coisas que nunca foram capazes de resolver",

explicou Fonseca.

A vice-presidente Marta Lucía Ramírez disse que o governo tem "muitos pontos" de acordo com manifestantes em questões como reforma trabalhista, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento agrícola e educação. / EFE