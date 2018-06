O governo de centro-direita planeja aumento acentuado nos impostos para atingir os objetivos financeiros definidos em retorno ao socorro de 78 milhões de euros entregue no ano passado. A elevação dos tributos valerá a partir de 2013 e chega após cortes de salários que aumentaram o descontentamento com a recessão e o desemprego recorde. As informações são da Associated Press.