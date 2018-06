Sinfonia contra a mordaça Taleban

Ao todo, 48 instrumentistas do Instituto Nacional de Música do Afeganistão, com idades

entre nove e 21 anos, estão em turnê pelos EUA. Foram recebidos em Washington pelo secretário de Estado americano, John Kerry, e tiveram seu debut no Kennedy Center de Washington, na quinta-feira. Para a maioria, é a primeira vez em um avião. "Tudo mudou de repente nas nossas vidas", disse Waheedullah, também pianista, durante um ensaio, em uma das salas acústicas do instituto em Cabul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.