SIP debaterá em SP ameaças à mídia A situação da segurança dos jornalistas e da liberdade de expressão nas Américas será um dos principais temas da 68ª Assembleia-Geral da Sociedade Americana de Imprensa (SIP), que ocorrerá no Hotel Renaissance, em São Paulo, entre os dias 12 e 16. Entre os convidados estão a presidente Dilma Rousseff, confirmada para a abertura, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o CEO do 'New York Times', Arthur Sulzberger Jr.