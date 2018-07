SIP enviará comissão para esclarecimento

O jornalista foi cauteloso ao comentar a decisão da Justiça de apressar a decisão sobre recurso do Grupo Clarín contra a nova regulação das empresas de comunicação do país, afirmando que as companhias devem seguir as legislações das localidades onde estão instaladas. Mas ponderou que "leis de imprensa, em geral, podem afrontar o direito à liberdade de expressão".

"Não se pode ficar indiferente quanto ao esclarecimento dessa situação. A SIP pretende ajudar a esclarecê-la", afirmou Mantilla.

O jornalista disse que a SIP tentou, sem sucesso, marcar reuniões com representantes do Congresso argentino para que os parlamentares explicassem à comissão que viajará para o país detalhes sobre a nova legislação. A entidade pediu ainda um encontro com a presidente Cristina Kirchner, mas não obteve resposta à solicitação, afirmou Mantilla.

A SIP quer consultar diretores de entidades locais de representação da imprensa e profissionais empregados pelos principais meios de comunicação do país. / GUILHERME RUSSO