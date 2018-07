SIP se diz preocupada com situação no país A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) expressou ontem sua preocupação com denúncias de ataques contra jornais na Venezuela e solicitou às autoridades do país uma investigação imediata para identificar os responsáveis. A entidade destacou o incidente registrado no dia 28, quando uma bomba foi lançada contra a sede do jornal Qué Pasa, em Maracaibo. O ataque contra a publicação, crítica ao governo venezuelano, não deixou vítimas.