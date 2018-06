Síria: 7 agentes da Cruz Vermelha são sequestrados Homens armados sequestraram um grupo de sete agentes da Cruz Vermelha depois de interceptarem o comboio no qual viajavam por uma estrada no norte da Síria. A denúncia foi feita à imprensa por Simon Schorno, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Damasco.