Síria aceita plano de Annan para encerrar violência

"O presidente Assad...informou Annan que a Síria aprova do plano apresentado e fez declarações a respeito", informou a Sana sem dar maiores detalhes.

A agência disse também que Assad destacou que não vai "poupar esforços" para fazer com que o plano funcione. Segundo a Sana, as declarações de Assad foram feitas em mensagem aos líderes das potências emergentes, que se reúnem nesta quinta-feira em Nova Délhi. As informações são da Dow Jones.