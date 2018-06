Síria acelerou destruição de químicos, diz diplomata O diplomata holandês Sigrid Kaag, que lidera uma missão internacional para desmantelar o programa de armas químicas da Síria, disse nesta terça-feira que o ritmo de remoção de químicos do país está aumentando e que o prazo até o final de junho para a destruição completa do programa ainda é alcançável. Em entrevista, Kaag afirmou que a Síria concordou com um calendário de 60 dias para acelerar e intensificar esforços para remoção dos químicos que serão destruídos no exterior.