Síria acusa opositores de provocar acidente de trem

O trem levava 485 passageiros quando descarrilou a cerca de 5 quilômetros da cidade de Homs, ponto importante do levante contra o presidente Bashar al-Assad. O condutor morreu na hora e 14 passageiros ficaram feridos, disseram funcionários ferroviários.

Ghassan Mustafa Abdul-Aal, o governador de Homs, chamou o ocorrido de ato "terrorista e criminoso" e disse que foi uma "clara mensagem" para todos que dizem que o movimento contrário ao governo é pacífico. No entanto, nenhuma prova de que os opositores estão ligados ao incidente foi apresentada. As informações são da Associated Press.