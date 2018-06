Síria afirma ter ocupado região estratégica de Damasco Uma autoridade do governo sírio afirmou que as tropas do regime de Bashar Assad ocuparam a maior parte do subúrbio de Daraya, região estratégica da capital síria Damasco. Além dele, outros bairros da cidade foram bombardeados pelas forças do governo neste sábado. Segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato, Daraya estará segura em poucos dias, pois o exército está atuando no combate às forças dos rebeldes.