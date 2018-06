Síria alerta ONU que rebeldes podem usar arma química

Por outro lado, o secretário de Relações Exteriores britânico, William Hague, advertiu que há evidências de que o governo sírio poderia utilizar armas químicas em conflito com os rebeldes que tentam derrubá-lo. "Estamos extremamente preocupados com os estoques de armas químicas e biológicas e também com evidências que surgiram nas últimas semanas de que o regime poderia usá-las", disse Hague a jornalistas em Manama, nos bastidores de uma conferência sobre segurança regional. Ele disse ainda que a Grã-Bretanha se juntou aos Estados Unidos para passar uma mensagem firme ao governo de Bashar Assad. "Temos planos de contingência sobre armas químicas, mas não vamos revelá-los", acrescentou.

Hague destacou ainda que há vários "cenários perigosos" para esse tipo de arma, incluindo a sua "utilização pelo regime, ou caso caiam na mão de outras pessoas".

Também neste sábado o secretário-geral do novo grupo oposicionista Coalizão Nacional, Mustafa Sabbagh, disse que anunciará a criação de um conselho militar para unificar os focos de insurgência antes de uma reunião dos "Amigos da Síria", que será realizada em 12 de dezembro.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados informou neste sábado que 63.496 refugiados sírios haviam fugido para o vizinho Iraque até a última quarta-feira, devido ao intenso combate entre as forças leais ao presidente Bashar Assad e os rebeldes que lutam para derrubá-lo. A maioria deles - 54.550 - estavam na região autônoma do Curdistão, no norte do país, enquanto 8.852 foram localizados na província de Anbar, no oeste, e 94 em outras províncias. O conflito na Síria também fez com que 58.213 iraquianos que viviam na Síria voltassem ao seu país de origem desde 18 de julho. As informações são da Dow Jones.