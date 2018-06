Síria anuncia eleição para presidente

O anúncio da votação, feito ontem pelo presidente do Parlamento sírio, Mohamed Jihad Laham, levanta dúvidas sobre como o governo pretende organizar uma votação idônea dentro de um país profundamente dividido. Grandes áreas da Síria estão fora do controle do governo e milhares de pessoas vivem em territórios em disputa ou sob controle dos insurgentes que tentam depor a ditadura de Assad.

A oposição síria e os EUA qualificaram a eleição de farsa. Um porta-voz da ONU acrescentou que a votação "dificultaria a perspectiva de uma solução política" para o conflito que começou em 2011.

Só poderão se candidatar sírios que tenham vivido os dez últimos anos no país, não possuam dupla cidadania e contem com apoio de 35 parlamentares. As candidaturas serão aceitas até o dia 1.º.