Síria: Assad adverte para risco de guerra regional

Segundo Assad, "todo mundo vai perder o controle da situação, o caos e o extremismo vão se espalhar e o risco de uma guerra regional é real".

Assad desafiou ainda os Estados Unidos e a França a apresentarem provas que sustentem a acusação de que o governo sírio usou armas químicas contra população civil, usada por ambos para justificar a necessidade de intervenção militar. Na avaliação do presidente sírio, os líderes dos dois países "foram incapazes de fazê-lo, inclusive perante seus próprios povos".

Na entrevista ao Figaro, Assad comentou ainda que a forma como Paris está lidando com a situação está transformando a França em inimiga da Síria. Trechos da entrevista foram publicados na página do Figaro na internet. Fonte: Associated Press.