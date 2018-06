Síria: ataque aéreo mata 12 pessoas em Saraqeb

A força aérea é a maior vantagem do governo do presidente Bashar Assad nos conflitos. O regime tem utilizado aviões de guerra para tentar conter o avanço dos rebeldes. Segundo a ONG, 4,3 mil pessoas já morreram durante os ataques com aeronaves.

Neste sábado, o Ministério das Relações Exteriores da Itália informou que quatro jornalistas italianos que estavam detidos na Síria foram libertados. Os profissionais estavam presos desde o último dia quatro de abril no norte do país, próximo à fronteira com a Turquia, região controlada pelos rebeldes. As informações são da Dow Jones.