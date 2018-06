Síria: ataques contra Estado Islâmico deixa 13 mortos

Os oito ataques tiveram como alvo a cidade de Raqqa, nordeste do país, que está sob total controle do grupo militante, disse o grupo Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, que é sediado em Londres.

A maioria dos civis morreu depois de pelo menos um ataque ter atingido uma padaria numa movimentada rua da cidade. O número de vítimas fatais deve aumentar, afirmou o Observatório, que obtém suas informações de uma rede de ativistas em solo sírio.

Os ataques também foram relatados por um ativista que atua em Moscou e usa do nome Abu Ibrahim. Ele é integrante do coletivo de mídia chamado "Raqqa está silenciosamente sendo abatida".

O necrotério local estava cheio de corpos carbonizados, o que dificulta a identificação dessas vítimas, afirmou Abu Ibrahim. Segundo ele, há oito membros de sua família entre os mortos.

Outros ataques atingiram o prédio da administração financeira do governo, usado como sede pelo Estado Islâmico, e outros edifícios usados como cadeia, declarou Abu Ibrahim.

É praticamente impossível para os jornalistas visitar Raqqa desde que a cidade caiu nas mãos do Estado Islâmico, grupo que costuma sequestrar jornalistas e recentemente decapitou dois repórteres norte-americanos em resposta aos ataques aéreos dos Estados Unidos contra seus militantes no Iraque. Fonte: Associated Press.