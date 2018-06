Síria: ataques insurgentes matam mais de 20 soldados Tropas do governo sírio entraram em confrontos com desertores do exército nesta quarta-feira, causando baixas e inflamando uma região perto da fronteira turca onde os insurgentes tentam ganhar território, disseram os ativistas. O exército do governo sírio, por sua vez, teve um dos dias mais violentos desde que o cessar-fogo foi assinado em 12 de abril - rebeldes afirmam que mataram mais de 20 soldados, em uma clara violação à trégua. A maioria das mortes ocorreu em combates perto da fronteira turca, afirmam os grupos de ativistas. Nesta quarta-feira, o major-general Robert Mood disse em Damasco que a missão observadora da Organização das Nações Unidas (ONU) está "acalmando a situação" na Síria. Ele rechaçou críticas contra a missão e admitiu que o cessar-fogo é "precário" e não é respeitado.