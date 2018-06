Síria: Ataques matam pelo menos 30 pessoas, diz oposição Ataques aéreos do governo sírio atingiram nesta quinta-feira um mercado de vegetais na cidade de Atareb, na província de Alepo, no norte do país, matando pelo menos 30 pessoas e ferindo dezenas de outras, disse o grupo de oposição Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido.