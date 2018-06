Síria: Bomba explode em Damasco e mata sete pessoas Uma bomba colocada em ônibus que transportada peregrinos libaneses perto da locais sagrados xiitas em Damasco, na Síria, explodiu neste domingo, matando pelo menos sete pessoas, disseram ativistas sírios e a imprensa libanesa. O ataque ressalta a natureza sectária da guerra de quatro anos na Síria e como o vizinho Líbano tornou-se envolvido no complexo conflito. O ataque feriu pelo menos outras 20 pessoas, porque ocorreu perto da cidadela de Damasco e do secular bazar Hamidiyeh, informou a imprensa estatal. Fonte: Associated Press.