Síria bombardeia áreas controladas por rebeldes

Segundo dois grupos ativistas, os ataques atingiram diversos subúrbios ao leste da capital síria e a cidade estratégica de Maaret Al-Numan, rota comercial que liga Damasco a Alepo.

A agência de notícias do governo, Sana, informou que o exército continua na busca por "terroristas" - um termo do governo usado para descrever os rebeldes - no subúrbio de Arbeen.

O conflito na Síria eclodiu em março de 2011, com protestos contra o regime de Assad inspirados por outras revoltas da Primavera Árabe. A crise se desenvolveu para uma guerra civil, que já matou cerca de 40 mil pessoas nos 20 meses de confrontos. As informações são da Associated Press.