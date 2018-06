Síria: Bombardeio deixa 15 mortos Um bombardeio atribuído à Força Aérea da Síria resultou na morte de pelo menos 15 pessoas em Alepo, no norte do país. Dezenas de pessoas ficaram feridas no episódio ocorrido nesta sexta-feira. A alegação foi feita pelo Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, um grupo contrário ao governo com sede no exterior.