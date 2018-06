Síria: bombardeios matam pelo menos 44 pessoas Uma série de ataques aéreos realizados pelo governo da Síria matou pelo menos 44 pessoas no norte do país, afirmaram ativistas nesta quinta-feira. Os bombardeios aconteceram na madrugada e manhã de hoje, atingindo cinco cidades nas províncias de Alepo e Idlib. Vídeos com imagens fortes foram feitos por moradores e ativistas na cidade de Maarat al-Numan, que foi bastante bombardeada. Uma imagem mostrava um homem em desespero, segurando as duas pernas de uma criança, não ligadas a um corpo. Outro homem caminhava carregando um braço.