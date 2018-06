Síria: cessar-fogo em Homs é estendido por 3 dias

Um funcionário do gabinete de Barrazi, que falou em condição de anonimato, disse que não houve retirada de pessoas de Homs nesta quinta-feira. Segundo ele, de acordo com as regras, a saída de pessoas da cidade deve ser retomada na sexta-feira. Esta foi a segunda extensão da trégua desde que ela passou a entrar em vigor, na sexta-feira.

Em Alepo, no norte do país, bombardeios e ataques aéreos com as chamadas "bombas de barril" mataram cerca de 400 pessoas somente neste mês, afirmou o grupo ativista Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, nesta quinta-feira.

Os bombardeios em Alepo são parte da campanha das forças do presidente Bashar Assad para retomar o controle de bairros da cidade tomados por rebeldes desde meados de 2012.

Segundo o Observatório, somente na quarta-feira 51 pessoas morreram em Alepo, a maioria vítima dos barris cheios de explosivos e objetos cortantes que são jogados de helicópteros. Não é possível verificar a veracidade das informações porque jornalistas não têm acesso à região.

O grupo ativista afirma que pelo menos 4.959 pessoas morreram na Síria nas três semanas desde 22 de janeiro, quando governo e oposição se sentaram para a primeira rodada de negociações diretas em Genebra. De acordo com relatório do grupo divulgado na quarta-feira, o período foi marcado pelo maior número de mortos desde o início do levante contra o governo de Assad, quase três anos atrás. Fonte: Associated Press.