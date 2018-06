Síria: combates matam 21 rebeldes e nove civis

Os confrontos, que começaram na madrugada de domingo e continuaram na segunda-feira, também deixaram pelo menos 30 soldados mortos ou feridos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo rebelde com sede no Reino Unido. Mas o governo sírio não confirma publicamente baixas de integrantes das forças de segurança no conflito.

Os embates na província, entre tropas leais a Assad e vários grupos rebeldes, se concentraram em duas aldeias controladas pelos insurgentes, segundo o observatório. Na cidade de Alepo, as forças do governo têm atacado repetidamente distritos controlados pela oposição com aviões e artilharia.

Na cidade de Alepo, foguetes atingiram o bairro residencial de Ashrafiyeh durante a noite, matando nove pessoas e ferindo várias pessoas, a maioria mulheres e crianças, de acordo com a agência de notícias estatal Sana. Fonte: Associated Press.