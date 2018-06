Síria: Combates persistem apesar de feriado religioso A aviação síria bombardeou hoje diversas áreas rebeldes enquanto opositores armados dispararam morteiros e foguetes contra Damasco no primeiro dia do feriado muçulmano do Eid al-Adha. Os ataques ocorrem em um período no qual inspetores de armas químicas das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) ambicionavam um cessar-fogo para executar seu mandato de destruir os arsenais sírios.