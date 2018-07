Síria: começa o cessar-fogo determinado pela ONU O cessar-fogo na Síria acabou de entrar em vigor (às 6h no horário local, meia-noite em Brasília), em linha com as negociações feitas pela ONU e a Liga Árabe com o regime de Bashar Assad. O objetivo é acabar com a violência que já matou milhares de pessoas em mais de um ano.