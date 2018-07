Síria condena 'agressão' de Israel nas Colinas de Golã

Tropas israelenses abriram fogo ontem contra jovens palestinos e manifestantes sírios que marcavam a Guerra dos Seis Dias, em 1967, evento conhecido em árabe como "Naksa", ou "revés". Os militares israelenses contestaram o número de mortos, afirmando que dez pessoas haviam morrido quando minas terrestres explodiram no lado sírio da fronteira. Hoje, o Exército de Israel afirmou que o número de mortos citado por Damasco é "exagerado".

As tropas nas Colinas de Golã permanecem em alerta máximo, após as mortes de ontem. Israel, porém, não confirmou que alguém tenha sido morto por disparos israelenses. Hoje havia apenas algumas pessoas perto da fronteira acampadas, segundo o Exército. Uma porta-voz militar disse que Israel monitora a situação e que a noite foi "calma". Os protestos foram organizados por grupos palestinos para marcar os 44 anos desde que Israel tomou o controle da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, na Guerra dos Seis Dias. As informações são da Dow Jones.