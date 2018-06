Síria: confrontos entre grupos rebeldes matam 51 pessoas Confrontos entre grupos rebeldes islâmicos rivais no leste da Síria mataram mais de 50 pessoas nesta quinta-feira. A disputa ocorreu em torno da cidade de Bukamal, na província rica em petróleo de Deir el-Zour, perto da fronteira com o Iraque, entre rebeldes do grupo separatista Al-Qaeda conhecidos como Estado Islâmico do Iraque e Levante e combatentes da Al-Qaeda ligados ao Fronte Nusra e a outros grupos islâmicos. Os dois lados lutam entre si por território que haviam capturaram juntos das forças do presidente Bashar Assad. Segundo o grupo de oposição Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, 51 pessoas morreram nos embates de hoje.