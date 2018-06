Síria coopera 'plenamente' com desarmamento

"Até agora, o governo da Síria vem cooperando plenamente com o trabalho da equipe avançada e com a missão conjunta da Opaq e da ONU", declarou Sigfrid em Damasco.

Segundo ela, "ao aderir à Convenção de Armas Químicas, o governo sírio indicou seu comprometimento" com a destruição do arsenal.

Inspetores da Opaq e da ONU chegaram à Síria no início do mês para supervisionar a implementação da resolução 2118 do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas, que ordena a destruição do arsenal e das instalações de produção de armas químicas da Síria até meados do ano que vem. Fonte: Dow Jones Newswires.