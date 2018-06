Síria culpa rebeldes pela morte de jornalista japonesa

DAMASCO - O vice-ministro de Relações Exteriores da Síria, Faysal Mekdad, negou as afirmações de que tropas do governo mataram a jornalista japonesa esta semana em Alepo. A veterana correspondente de guerra Mika Yamamoto foi a primeira jornalista estrangeira a morrer na cidade desde que confrontos entre soldados do regime e a oposição tomaram o local, há um mês.

Os rebeldes alegam que Yamamoto foi morta pelas forças do presidente Bashar Assad. O ministro de Relações Exteriores do Japão afirmou que Yamamoto foi baleada quando viajava com os insurgentes do Exército Sírio Livre.

Mekdad disse nesta quinta-feira que os repórteres que se comportam de maneira "irresponsável" devem esperar todo o tipo de possibilidades. Segundo ele, a japonesa foi assassinada por "grupos armados" para incriminar o governo.

