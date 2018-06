Síria: dados de inspeção podem sair na semana que vem

Conforme a reportagem, o relatório preliminar a ser entregue ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, deve conter detalhes sobre o gás, a munição e a forma como ocorreu o ataque que matou centenas de pessoas em um subúrbio de Damasco no dia 21 de agosto.

A publicação informou ainda que a reportagem foi escrita a partir de informações de duas fontes próximas à equipe de inspeção, não citadas por nome no texto.

Ainda de acordo com o jornal, os inspetores coletaram quase 100 amostras do local do ataque, inclusive pedaços de escombros e restos de munição, assim como amostras de cabelos, pele e urina de pessoas e animais. Fonte: Dow Jones Newswires.