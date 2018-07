Síria declara que diplomatas americanos e europeus 'não são mais bem-vindos'

A Síria barrou, nesta terça-feira, 5, um grupo de 17 diplomatas europeus e americanos. Eles "não são mais bem-vindos" no país, disseram as autoridades.

O ministro das Relações Exteriores disse num comunicado que o governo ainda estava aberto a restabelecer relações com os representantes de Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, França, Itália, Suíça, Alemanha, Canadá, Bulgária e Bélgica no país: "Nós esperamos que os países que iniciaram esse processo adotem o princípio de respeito mútuo e igualdade, o que faria com que nossas relações retornassem ao normal de novo".

Na semana passada, o grupo de países atrelados à ONU expulsaram os diplomatas sírios, num movimento coordenado em represália ao massacre de Hula, em que mais de 100 civis foram mortos. A ONU diz que o regime pode ser responsável por pelo menos algumas das mortes.

