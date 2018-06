Síria deve ser foco da 1ª reunião de Xi Jinping com UE

O presidente da UE Herman Van Rompuy e da Comissão Europeia Jose Manuel

Barroso vão comandar a delegação nas conversas com os chineses, liderados por Li. Em nota, a União Europeia afirmou que o conflito na Síria seria incluído nas conversas como forma de cooperação de segurança entre as principais economias do mundo.

A China, que recentemente conquistou um assento no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, vem sendo criticada por apoiar o governo sírio e por seu próprio histórico em questões humanitárias. Fonte: Associated Press.